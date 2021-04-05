TÜGVA İzmir tarafından 18 Mart Çanakkale Şiir Yarışması düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şiir Yarışmasının kazananları belli oldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şiir Yarışmasının kazananları belli oldu.

TÜGVA İzmir İl Ortaokul Koordinatörü Fatih Bilici, yaptığı yazılı açıklamada, ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada Halime Kunç'un birinci, Zehra Benli'nin 2. ve Merve Bulut'un 3. olduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan herkese teşekkür eden Bilici, "Çanakkale ruhunu unutmayan, unutturmayan gençleri görmek, bu anlamda duygularını şiire döken, okuyan, düşünen ve neticelendiren bir gençliğin geldiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu vesile ile İzmir'de TÜGVA çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız tüm projelerde gençlere örnek olacak, gelecek nesle ülkemizin değerlerini en üst düzeyde eğitimlerimizle çocuklarımıza öğretme gayreti içerisinde olduğumuzu hatırlatmak isteriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör