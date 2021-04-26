TÜGVA İzmir, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş, yaptığı yazılı açıklamada ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak paylaşmayı ön plana çıkardıklarını belirtti.

TÜGVA'nın milli ve manevi değerleri kuşaktan kuşağa aktarmayı misyon edinmiş bir vakıf olduğunu kaydeden Öndeş, "Bu doğrultuda gençlerimize gerek milli ve manevi gerek akademik olarak destek sağlayacak birçok faaliyet imkanı sunuyoruz. Hemen her alanda gençlerimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyacına göre rehberlik ediyor ve destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Öndeş, İzmirlilere başta erzak olmak üzere taleplerine göre yardımlarda bulunduklarını dile getirerek, bu yardımları yaparken hayırseverlerden destek aldıklarını, onların hayırlarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturduklarını ifade etti.

Bu çalışmaları sadece vakıfta görev alanlarla değil, "bu hayırda benim de katkım olsun" diyen ortaokullu, liseli, üniversiteli gençlerle yaptıklarını aktaran Öndeş, şunları kaydetti:

"Hayırda yarışan ve ramazanı bu iklimde yaşamaya can atan o kadar çok genç var ki İzmir'de, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gençlik olduğu sürece milletimizin de devletimizin de sırtının yere gelmeyeceğini bizler bizzat sahada tekrar tekrar teyit etmiş olduk. 30 ilçemizden de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Elimizde olan ne varsa bölüşmeye kendimizi adamış biz vakıfız, gençliğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin