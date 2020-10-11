TÜGVA İzmir Kadın ve Aile Koordinatörlüğü, ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi
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TÜGVA İzmir Kadın ve Aile Koordinatörlüğü, ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi

11.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:51
TÜGVA İzmir Kadın ve Aile Koordinatörlüğü, ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Kadın ve Aile Koordinatörlüğünün ekim ayı ve yeni dönem açılış toplantısı yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Kadın ve Aile Koordinatörlüğünün ekim ayı ve yeni dönem açılış toplantısı yapıldı.

TÜGVA İzmir Kadın ve Aile Koordinatörü ve TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Dilek Güngörmez, yaptığı konuşmada, vakfın Hakk'ın ve adeletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulduğunu belirtti.

TÜGVA'nın geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik için çalıştığını kaydeden Güngörmez, "TÜGVA, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, merhametli ve başarılı, sorumluluk sahibi gençlerin, yeni nesil projeler hazırlarken kendilerini geliştirdikleri bir vakıf kültürüne sahiptir. Adalet, ahlak, birlik, iyilik ve özgürlük değerlerini benimsemiş gönüllü gençleri ile daha iyi bir dünya hayaliyle çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Fatma Ekinci ile Eğitimci Yazar Ravza Zeybek de konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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