TÜGVA İzmir'den "Boş kalan rafları kitapla dolduruyoruz" kampanyası

TÜGVA İzmir Kadın ve Aile Koordinatörlüğünce kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kurulması için "Boş kalan rafları kitapla dolduruyoruz" sloganıyla kampanya başlatıldı.

TÜGVA İzmir Kadın ve Aile Koordinatörlüğünce kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kurulması için "Boş kalan rafları kitapla dolduruyoruz" sloganıyla kampanya başlatıldı.

TÜGVA İzmir Kadın ve Aile Koordinatörü Av. Gizem Elif Büyükyıldırım yaptığı açıklamada, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapmak istediklerini ifade etti.

Kütüphaneye ihtiyacı olan okulların tespiti hususunda yine resmi kurumların yönlendirmelerine göre hareket ettiklerini aktaran Büyükyıldırım, şunları kaydetti:

"Kampanya kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kitapların gönderilmesini öncelikli tutuyoruz. 100 Temel Eser, Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra milli bilinci geliştirecek kitapların gönderilmesi konusunda bağışçılarımıza yönlendirmeler yapıyoruz. Kampanyaya beklediğimizin üzerinde yoğun bir ilgi var. Yalnız İzmir değil, diğer şehirlerimizden ve yurt dışından bağışlar gelmeye başladı. Kampanyanın çok daha ileri götürülerek tüm ülkeyi kapsamasını arzuluyoruz. Okullar dışında farklı kurumlardan da bu hizmete ihtiyaçları olduğu ve kampanyayı onlar lehine genişletip geliştiremeyeceğimize yönelik birtakım talepler almaktayız. Bizler, ilk emri 'Oku' olan bir dinin inananları olarak okumalı ve okutmalıyız."

Büyükyıldırım, kitap bağışlarının "Siteler Mah. 430 Sk. B/ 3-5, No: 18/15 Belediye Misafirhanesi, Aliağa/İzmir" adresine yapılabileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer