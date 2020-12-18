TÜGVA İstanbul, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Teşkilatı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, sabah namazı buluşması düzenlendi.

TÜGVA İstanbul Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldığı günden beri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisidir." sözü şiar edinerek, sabah namazı buluşmaları düzenleniyor.

24 Temmuz'da kılınan ilk Cuma namazından bu yana devam eden Sabah Namazı Buluşmaları'nın ilkine 500 kişi katıldı. Sonraki haftalarda, her hafta iki farklı ilçede olmak üzere 150-200 kişi ile devam eden buluşmalar, son 5 haftadır salgın önlemlerinden dolayı 50 kişi ile yapılıyor. Bu hafta 22'ncisi düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları'na bugüne kadar 3 bin kişi katıldı.

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldığını belirtti.

Buluşmalarda maske, mesafe, hijyen kurallarını oldukça önemsediklerini ve buna dikkat ettiklerini ifade eden Şanlan, şunları kaydetti:

"Ayasofya Cami, yıllar sonra zincirlerini kırarak tekrar ibadete açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, caminin açılış konuşmasında, özellikle de gençlerin Ayasofya'yı hiçbir zaman boş bırakmaması gerektiğini söyleyince TÜGVA İstanbul Temsilciliği olarak sabah namazı buluşmalarımızın merkezini Ayasofya Cami'ne çevirdik. 22 haftadır Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi, gençlerle birlikte Ayasofya Cami'nde her hafta sabah namazlarında buluşmaya gayret ettik. İnşallah bu buluşmalar 2021'de de devam edecek. Sabah namazı programımıza gençlerden yoğun katılım talebi var. Son kısıtlamalardan dolayı ne yazık ki 5 haftadır kontenjanlarımızı daha da düşürerek kısıtlı kontenjanlarda buluşma gerçekleştirebiliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar