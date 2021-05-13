TÜGVA ile Uluslararası Demokratlar Birliğinin "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜGVA ile Uluslararası Demokratlar Birliğinin "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesi başladı

TÜGVA ile Uluslararası Demokratlar Birliğinin 'Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü' projesi başladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID), "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlatılan projeyle gurbetçilerle Türkiye arasında kardeşlik köprüleri kurulması hedefleniyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID), "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlatılan projeyle gurbetçilerle Türkiye arasında kardeşlik köprüleri kurulması hedefleniyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye karşı ülke genelinde alınan tedbirler gereğince bu bayram, aile ve akraba ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek. Eski bayramlaşmaların özlendiği günlerde, TÜGVA ile UID, çocukların bayram sevincini ve heyecanını yaşamalarını hedefledi.

Avrupa'dan 11 ülke ve 33 bölge ile Türkiye'den 33 ilin kardeş ilan edildiği "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesinin ilk ayağı bayramlaşma etkinliği olarak gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamındaki etkinlikte, özellikle yetim ve öksüz, şehit ile gazi yakını, hastanede tedavi gören çocuklar başta olmak üzere on binlerce çocukla bayramlaşma yapılıyor. Etkinlik kapsamında TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un ortak bayram tebrik kartı çocuklara verilirken, şeker ve çikolata ikram ediliyor.

İki genel başkanın kaleme aldığı ortak bayram mesajında, "Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın sizlere, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Bu vesileyle Avrupa'daki vatandaşlarımızla Türkiye arasında kurulu olan kardeşlik bağının daha da güçlenerek devam etmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

Ramazan Bayramı'nın 3. günü, Avrupa ve Türkiye arasında dijital bayramlaşma programı gerçekleştirilecek. Programa iki genel başkanın yanı sıra Avrupa ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden çocuklar, aileleriyle katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Antony Blinken Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Özcan Deniz Burak Sergen Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TÜGVA ile Uluslararası Demokratlar Birliğinin "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 14:34:32. #1.14#

title