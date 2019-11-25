TÜGVA il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti
Haberler » Güncel » TÜGVA il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti - Haber

TÜGVA il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti.

25.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:38
TÜGVA il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman il yönetimi, 'i ziyaret etti.

TÜGVA Batman Temsilcilisi Mehmet Onutçu ziyaret ettiği Özdemir'e üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik projeleri ve yürütükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özdemir, gençlere yönelik projelerin öncelikleri olduğunu belirterek, bu tür projelere destek vereceklerini söyledi.

Onutçu, Batman Milletvekili Özdemir'e "Kur'an'ı Kerim'den 40 ders" kitabını ve Fikirname dergisini hediye

etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et