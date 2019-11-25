TÜGVA il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti

25.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:38

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti.

TÜGVA Batman Temsilcilisi Mehmet Onutçu ziyaret ettiği Özdemir'e üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik projeleri ve yürütükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özdemir, gençlere yönelik projelerin öncelikleri olduğunu belirterek, bu tür projelere destek vereceklerini söyledi.

Onutçu, Batman Milletvekili Özdemir'e "Kur'an'ı Kerim'den 40 ders" kitabını ve Fikirname dergisini hediye

etti.

Kaynak: AA