TÜGVA heyeti Midyat'ta

29.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:36

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Balta, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Beraberinde Mardin TÜGVA İl Temsilcisi Muhyettin Ertaş ve Midyat İlçe Temsilci Vekili Halit Evirken ile Başkan Veysi Şahin'i ziyaret eden Balta, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şahin ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, TÜGVA' nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve gençlere yönelik çalışmalara her zaman destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA