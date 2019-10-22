TÜGVA gönüllülerinden Ahlat ile Nemrut gezisi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bitlis İl Temsilciliğince, Ahlat ilçesi ile Nemrut Krater Gölü'ne gezi düzenlendi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bitlis İl Temsilciliğince, Ahlat ilçesi ile Nemrut Krater Gölü'ne gezi düzenlendi.
TÜGVA üyeleri ile üniversite öğrencilerinden oluşan 150 kişilik grup, önce Ahlat'taki tarihi ve turistik yerleri gezdi.
İlçenin tarihi hakkında TÜGVA Bitlis İl Temsilcisi Cihad Veysel Aki tarafından bilgilendirilen gençler, daha sonra Tatvan'daki Nemrut Krater Gölü'ne geçti.
Gençler, krater gölü ve çevresini gezerek fotoğraf çektirdi.