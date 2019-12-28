TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu: "Yerli ve milli bir gençlik yetişsin istiyoruz"

28.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:26

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Türkiye'de yerli ve milli bir gençliğin yetişmesini istediklerini söyledi.

TÜGVA'nın, öğrencilerin hadisleri öğrenmesi amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği "Çizimlerle 40 Hadis" adlı resim yarışmasına Bursa'dan katılarak dereceye girenler ödüllendirildi.

Bayezid Paşa Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene katılan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlerin geleceğine katkı sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi veren Eminoğlu, resim yarışmasına Türkiye genelinden yaklaşık 20 bin öğrencinin katıldığını ve 9 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek törenle Türkiye birincisinin açıklanacağını bildirdi.

En değerli yatırımın gençlere yapılan yatırım olduğunu ifade eden Eminoğlu, "Biz bu ülkede yerli ve milli bir gençlik yetişsin istiyoruz. Ülkesini okuyabilen, geleceği okuyabilen, yeniliklere ve teknolojiye hakim olan bir gençliğin yetişmesini arzuluyoruz. Bizim milli değerlerimizi, tarihini ve geçmişini iyi bilen bu neslin yetişmesi için çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Vakfın çalışmalarının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından Bursa'da dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Program, TÜGVA Bilim Tiyatroları ekibinin gösterisi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA