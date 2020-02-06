TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'ndan, Rektör Şahin'e ziyaret

06.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:54

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Eminoğlu, üniversitenin alanında öncü ve bölgeye yönelik güzel çalışmalarını takip ettiklerini ifade ederek, Rektör Şahin'e başarılar diledi.

Rektör Şahin de ziyareti için Eminoğlu'na teşekkür ederek, ülkenin geleceğinin bugünün gençlerine emanet olduğunu, bu emanete sahip çıkacak gençler yetiştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Ziyarette üniversitenin genel sekreteri Murat Kamil Tırpancı, Personel Daire Başkanı Kerem Şen ve TÜGVA üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA