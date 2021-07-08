TÜGVA, gençlerle yaz dönemindeki proje ve etkinliklerde buluşuyor
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TÜGVA, gençlerle yaz dönemindeki proje ve etkinliklerde buluşuyor

TÜGVA, gençlerle yaz dönemindeki proje ve etkinliklerde buluşuyor
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yaz döneminde hazırlanan proje ve etkinliklerle gençlerle buluşuyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yaz döneminde hazırlanan proje ve etkinliklerle gençlerle buluşuyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde proje ve faaliyetlerini hızlı bir dönüşümle dijitale taşıyan TÜGVA'da yaz hareketliliği başladı.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik projeler kapsamında gençlerle buluşmaya başlayan TÜGVA'da bu yaz, bayram coşkusu yaşanıyor.

Gençlerin dört gözle beklediği TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu ile TÜGVA Lise Doğa Kampı başladı. Yazın gelişi ve pandemi tedbirlerinin vaka sayısına bağlı olarak gevşetilmesinin ardından gençler, özledikleri atmosfere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen doğa kampları ile sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yapılıyor.

TÜGVA Fikir Akademisi'nde yapılacak dersler ile dönem içi konferanslar çevrim içi başlatıldı. Üç ay sürecek akademide, 240 katılımcı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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