TÜGVA, gençlerle sosyal medya üzerinden etkileşime geçiyor
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TÜGVA, gençlerle sosyal medya üzerinden etkileşime geçiyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle evde kalan gençlere sosyal medya üzerinden ulaşarak çeşitli eğitimleri online veriyor.

22.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:46
TÜGVA, gençlerle sosyal medya üzerinden etkileşime geçiyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle evde kalan gençlere sosyal medya üzerinden ulaşarak çeşitli eğitimleri online veriyor.

TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle "evde kal" çağrılarına uyarak gençlere dijital ve sosyal mecralardan hizmet vermeye devam ediliyor.

"Hayat Eve Sığar Gençlik TÜGVA'ya" sloganıyla yola çıkan TÜGVA, sanattan edebiyata, futboldan sağlığa kadar birçok sektörde alanında uzman konukları ağırlayarak canlı yayında sohbetler yapıyor.

Arasında Şair Dursun Ali Erzincanlı, Op. Dr. Salih Selman, mimar Celalettin Çelik, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar Savaş Barkçin, edebiyatçı ve sosyolog Erol Erdoğan'ın da bulunduğu bir çok isim canlı yayın konuğu olarak ağırlanıyor.

Sosyal medya üzerinden öğrencilere ulaşan TÜGVA, birçok alanda eğitimlerini online olarak sürdürüyor.

Canlı yayında haftada bir kez ödüllü yarışma düzenleyen TÜGVA, kitap ve eserlerle ilgili soruları interaktif olarak takipçilerine soruyor. Doğru cevabı veren takipçilerine ise kitap hediye ediyor. Yarışmalar, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine hitap edecek şekilde düzenleniyor.

Kitap ve şiir okuma yarışmaları

TÜGVA Ortaokul Koordinatörlüğünün bu sene üçüncüsünü düzenlediği "Kitap Kurdu" yarışmasının ise devam ettiği bildirildi. Sosyal izolasyonda öğrencilerin bol bol kitap okumaya teşvik edildiği TÜGVA'nın yarışmasına 46 bin kişi başvuruda bulundu. Haftalık olarak düzenlenen "Evde Şiir" isimli yarışmada ise öğrencilerden şiir okuyup, video kaydı göndermeleri isteniyor. Dereceye giren öğrenciye ise kitap seti hediye ediliyor.

Her pazartesi günü düzenlenen "Değerler Eğitimi" adı altında eğitim videoları hazırlanıp YouTube kanalına yüklenirken, "Namaz Ağacı" projesi ile çocukların evde olduğu süreçte namaz alışkanlığı kazanabilmesi teşvik ediliyor.

"Gençlerle dijital mecrada buluşuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, gençleri dijital mecradaki program ve etkinliklerine davet ederek şunları ifade etti:

"Salgının dünyadan sonra ülkemize de sıçramasının ardından devletimiz ve Sağlık Bakanlığımızca alınan tedbirlere bizler de riayet ederek evlerimizde kalıyoruz. İnanıyorum ki ülkemiz bu günleri atlatıp eskisinden daha da güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır. Bizler sosyal medya hesaplarımızda ve web sitemizde gençlerimize kitap önerilerinde bulunuyor, evde vakitlerini verimli ve kaliteli geçirebilmeleri için birbirinden değerli isimleri ve konukları canlı yayınlar yaparak onlarla buluşturuyoruz. Biz birlikte güçlüyüz, bu günler geçene kadar dijital mecrada sizlerle buluşuyoruz."

Kaynak: AA

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