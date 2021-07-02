TÜGVA Genç Diplomat Akademisi'nin 7'incisi başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜGVA Genç Diplomat Akademisi'nin 7'incisi başlatıldı

TÜGVA Genç Diplomat Akademisi'nin 7'incisi başlatıldı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Genç Diplomat Akademisi'nin (GDA) yedincisi başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Genç Diplomat Akademisi'nin (GDA) yedincisi başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, akademi, 2014 yılından itibaren her yıl siyaset, politika ve diplomasiye yakından ilgili alanlarda ihtisas yapmayı, gelecekte bu alanda iş sahibi olmayı hedefleyen gençlere yönelik düzenleniyor.

Gençlerin stratejik düşünce yapılarını geliştirmelerine katkı sağlamak, gelecek hedeflerini belirlemelerinde rehber olmak ve gençlere belirtilen alanlarda farklı bakış açıları kazandırarak standart eğitime yeni bir soluk getirmek amacıyla yapılan program için, Türkiye'nin 81 ilinden mülakatlarda başarılı olan 50 öğrenci TÜGVA Genel Merkez binasında buluştu.

Alanında uzman, profesör, akademisyen, büyükelçi ve bürokratların yer aldığı programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, İbn-i Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Aslan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, yazar Mesut Özcan, kurumsal nezaket kuralları uzmanı İhsan Ataöv ve gazeteci Selim Cerrah gibi önemli isimler katılım sağladı.

Programının sonunda gerekli katılımı sağlayan ve başarılı olan öğrencilere katılım sertifikası verilecek.

Gençlere Ankara'da ilgili bakanlık ve kurumları ziyaret etme imkanı sunularak, yer almayı hedefledikleri alanları birebir gözlemleme fırsatı sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

Erdoğan: 'Gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sorunlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her...
Erdoğan: "Gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sorunlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜGVA Genç Diplomat Akademisi'nin 7'incisi başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:09:22. #1.14#

title