Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 17 farklı sportif faaliyetinin yer aldığı "TÜGVA Doğa Kampı"nda binlerce öğrencinin kamp deneyimi yaşayacağını bildirdi.



TÜGVA'dan yapılan açıklamada, Saros Körfezi'nin koylarından Keşan'da yer alan Gökçetepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen kampa, İstanbul'dan 13 bin lise öğrencisinin başvurduğu ve 8 bin katılımcının seçildiği belirtildi.



Açıklamada, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirecekleri kamp deneyiminin, her gencin manevi gelişimine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olacağı dile getirilerek, şunlar kaydedildi:



"Aileden ayrı kalınarak, sorumluluk alınması, öz güven ve fiziksel gelişimin bir arada yaşandığı bu yaşlar için kamp ve yaz okulu deneyiminin gençler için anlamı büyüktür. Öğrenciler liderlik ve öz yaşam becerilerini geliştirecekler. Kamp, çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece eğlenmesini sağlayan tatil amaçlı bir organizasyon olmayıp, onların liderlik, öz yaşam becerileri ve temel dini eğitimlerini alacakları bir çalışmadır. Gençler burada edindikleri dostluklar ve örnek liderlerle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacak. Gençlerin öğrendiklerini fark etmeden eğlendikleri yerler olan kampta, öğrenciler birçok farklı spor dalında kendilerini geliştirmektedir. Kampta öğrenciler, ip parkuru, tırmanma duvarı, okçuluk, canlı langırt, balta-bıçak atışı, kampçılık, havalı tüfek, ayak tenisi, haberleşme-telsiz, paintball, mangala, satranç, yüzme, plaj voleybolu, plaj futbolu, deniz bisikleti ve kano gibi aktivitelerin yanı sıra Kuran-ı Kerim, ilmihal ve siyer gibi temel dini bilgileri de edinecek."



Açıklamada, 3 Temmuz'da başlayan ve 25 Ağustos'a kadar sürecek kampın, beşer günlük 8 dönem halinde gerçekleşeceği aktarılarak, "Her dönemde 900 kadar öğrencinin bulunduğu kampta, öğrencilerin 25 kişilik obalar halinde gün içerisinde düzenli olarak aktivite programlarını yapıyorlar. Her obaya spor hocası, bir vakıf sorumlusu ve dini eğitim veren bir hoca olmak üzere toplam 3 sorumlu eşlik etmektedir.

Tümüyle ücretsiz olan TÜGVA Doğa Kampı, ülkemizin birçok kentinde 6 Temmuz Perşembe gününden başladı." denildi.