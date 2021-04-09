TÜGVA Demirci temsilciliğinden bazı amirallerin açıklamalarına tepki
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TÜGVA Demirci temsilciliğinden bazı amirallerin açıklamalarına tepki

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
TÜGVA Demirci temsilciliğinden bazı amirallerin açıklamalarına tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Demirci Temsilciliği ve Eğitime Destek Platformu (EDP), bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Demirci Temsilciliği ve Eğitime Destek Platformu (EDP), bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Demirci TÜGVA Temsilcisi Fatih Bilek cuma namazının ardından yaptığı basın açıklamasında, darbe imalı bildiriyi kınadıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin birliğine, dirliğine kast etmeye yönelik hain emeller içerisine giren darbecilere karşı bağımsız yargı görevini yaparak gereğini yerine getirecektir." dedi.

Bilek, Türk milletinin tarihin en organize hain kalkışmalarına karşı tek vücut olup ayağa kalktığına dikkati çekerek, "Türk milleti kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları dersler vermiştir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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