Tügva, Dareyn Gençlik Derneğine meydan okudu

Yaz okulu öğrencileri, heykel arkasındaki yeşil alanda çevre temizliği yaparak çektikleri videoyla "TÜGVA olarak daha temiz bir İnegöl için vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Farkındalık adına Dareyn Gençlik Derneğine meydan okuyoruz" diyerek yeni bir akım başlattı.

Temiz Şehir İnegöl unvanına sahip olabilmek adına temizlik hususunda hayata geçirdiği projeler ve farkındalık çalışmalarıyla dikkat çeken İnegöl Belediyesi'ne, bu konuda bir destekte Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İnegöl Şubesinden geldi. TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri, bugün Atatürk Anıtı arkasında bulunan yeşil alanda temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

MEYDAN OKUMA VİDEOSU ÇEKTİLER

Etkinlik sonrası yeni bir akım başlatan öğrenciler, çektikleri videoyla Dareyn Gençlik Derneğine çağrıda bulundu. Temizlik etkinliği sonrası çekilen videoda "TÜGVA olarak daha temiz bir İnegöl için vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Farkındalık adına Dareyn Gençlik Derneğine meydan okuyoruz" diye seslenen öğrenciler, bu sayede İnegöl'de her bireyin ve STK'nın çevre temizliğine katkı sunmasını hedefliyor.

BAŞKAN TABAN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban da yapılan bu farkındalık çalışması sırasında öğrencileri temizlik yaptıkları alanda ziyaret etti. Öğrencilere ve TÜGVA yönetimine duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Taban, "Emeklerinize sağlık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Daha temiz bir İnegöl için hep birlikte el ele vererek inşallah bu şehri çok daha güzel bir noktaya getirmek istiyoruz. Biliyorum ki sizler bu konuda çok gayretlisiniz, çok isteklisiniz. Hepinizi birer temizlik elçisi, gönüllüsü olarak görüyorum" dedi.

İNEGÖL'Ü TÜM VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE TEMİZLEYECEĞİZ

Bugün TÜGVA'nın temizlik hususunda Belediyenin bir paydaşı olarak yanlarında olduğunu kaydeden Taban, "Mahalle gönüllüleri olarak bir çalışma başlatmıştık. Her mahallemizde bizlere destek olan, katkı veren gönüllülerimiz var. Yetişkin insanlar var, öğrencilerimiz var, gençlerimiz var. Bay bayan her kesimden insanımızla bu şehri temizlemek istiyoruz. TÜGVA'da temizlik çalışmalarımıza destek vererek bugün bir farkındalık çalışması oluşturuyor" diye konuştu.

Başkan Taban, öğrencilere seslenerek sürdürdüğü konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sizler büyüklerinize örnek olacaksınız. Bugün bizler büyükler olarak bazı hatalar içerisinde bulunabiliyoruz, farkında olmadan kirletebiliyoruz. Bu noktada gençlerimiz okullarında aldıkları çevre dersleriyle, değerler eğitimiyle nasıl temiz kalınacağına dair bilgi sahibi olabiliyor. Dışarıda kirleten büyüklerini gördükçe onların da biraz onlara yaklaştığını görüyorum. Sizlerin bugün yaptığı bu temizlik farkındalığı aslında o kadar önemli ki, bütün şehre bunu duyurmak ve yaymak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da bu konuya katkı ve destek vermesini istiyoruz. Çünkü şunu ben hatırlatmak istiyorum; evlerimizde, yaşam alanlarımızın içerisinde yerlere bir şey atmıyoruz. Peki, sokaklar da bizim ikinci evimiz değil mi? Bu yönüyle baktığımızda kirletmememiz gerektiğinin zaten farkına varmak durumundayız. İkinci bir husus, bizler Müslümanız. Kirletmeye hakkımız yok. Müslüman zaten temiz olmak zorunda. Doğal olarak da çevresini, sokağını, mahallesini, yaşam alanının etrafını kirletmemek mecburiyetinde. Bunları başardığımızda da inşallah bu şehir temizlikte de öncü olacak. Buraya misafirlerimiz geldiğinde ne kadar güzel bir şehir diye onlar da bununla övünecek. Ben bizlere verdiğiniz destek ve katkı için tekrar teşekkür ediyorum. Sizler bu çalışmalarınızla büyüklerinize de örnek oldunuz."

Kaynak: Bültenler