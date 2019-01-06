Tügva'dan Samsun'da Gençlik Buluşmaları

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği "Gençlik Buluşmaları" konulu söyleşi düzenledi.

TÜGVA Samsun İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğü işbirliğinde KYK yurtlarında konaklayan öğrencilere yönelik manevi sohbet yapıldı.

TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, üniversite öğrencilerinin yoğun katılımıyla programlar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Demir, "Gençlerimizle, değerlerimiz ve Müslümanlığı gereği gibi yaşamak üzerine konuştuk. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu tür programlarımız sürecek. Amacımız gençlerin manevi yönlerini güçlendirerek farkındalıklarını arttırmak." ifadelerini kullandı.

Program sonunda katılımcı gençlere çiğ köfte ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA