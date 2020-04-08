TÜGVA'dan polislere siperlik maske Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kars İl Temsilciliği Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü'ncePolislere siperlik maske verildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kars İl Temsilciliği Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü'nce

Polislere siperlik maske verildi.

TÜGVA Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü üyeleri Kazım Paşa Polis Merkezi Amirliğine emniyet güçlerinin sağlığı için siperlik maske teslimi yapıldı. Teslimi yapılan maskelerin ilk üretim olduğu belirtilirken önümüzde ki zaman diliminde üretimin daha arttırılması ve sağlık çalışanları ile vatandaşı da kapsayacak şekilde bir hazırlanarak dağıtımı yapılacak. İhtiyaç halinde İl Temsilciliğinin büyük bir imalathane olarak da hizmet verebileceği vurgulandı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde TÜGVA Kars Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Adalet Bakanlığı çalışanlarının hizmetine sunulmuştu. - KARS

Kaynak: İHA