TÜGVA'dan öğrencilere kışlık giyecek yardımı

07.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:46

Bulanık TÜGVA Temsilciliği, Meşeiçi Ürünlü İlkokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, bot ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

TÜGVA Bulanık İlçe Temsilcisi Fikret Aral, yaptığı açıklamada, yürüttükleri proje kapsamında Meşeiçi Ürünlü İlkokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencileri önceden tespit ettiklerini söyledi.

Öğrencileri okullarında ziyaret ettiklerini ifade eden Aral, "Öğrencilerimizin bot, mont ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçları giderildi. Hayırsever hemşehrimiz Celal Sarıaltun'un katkılarıyla yardımları yerine ulaştırdık. Köylerdeki okullara yönelik başlattığımız yardımları sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA