TÜGVA'dan Kozan'da 200 aileye gıda yardımı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kozan temsilciliğince 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kozan temsilciliğince 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

TÜGVA Kozan İlçe Başkanı Özgür Çoban, ramazan münasebetiyle maddi durumu iyi olmayan ailelerin sofralarına katkıda bulunmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

TÜGVA olarak ilk etapta 200 aileye pide ve gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Çoban, "TÜGVA olarak Türk Kızılay'ı ile birlikte ramazan boyunca ailelere gıda yardımında bulunmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki iyilik paylaştıkça artar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın