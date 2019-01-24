Tügva'dan İhtiyaç Sahiplerine Bere, Sokak Hayvanlarına Mama

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir'in Aliağa ve Karşıyaka ilçelerinde farkındalık projeleri çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine bere dağıtıldı, sokak hayvanlarına mama temin edildi.

Projeye ilişkin açıklama yapan TÜGVA Karşıyaka Temsilcisi Şahin Çetinalp, iyilik yapmanın insanı mutlu ettiğini belirterek "Vakfetme, paylaşma geleneği bize atalarımızdan mirastır. Yüzyıllar geçti, nesiller değişti değişmeyen yegane şey ise iyilik ve iyiliğin paylaştıkça çoğalması olgusudur. Biz de bu düşünceyle 'İyiliğe Teşvik' adlı projemizi hayata geçirdik." dedi

Proje çerçevesinde ilk etapta ihtiyaç sahiplerine bere dağıtıldığını aktaran Çetinalp, ihtiyaç sahibi ailelere önümüzdeki günlerde çorba ikramının yapılacağını söyledi.

Aliağa'da sokak hayvanlarına mama

Aliağa ilçesinde ise sokak hayvanlarına mama temin edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklediği proje için ilçedeki okullar gezilerek öğrencilere kedi ve köpekler için hazırlanan mamalar dağıtıldı.

Öğrencilerin oluşturduğu gönüllü gruplar mahalleleri gezerek sokakta yaşayan hayvanları besledi.

TÜGVA Aliağa Temsilcisi Muhammed Doğan, hayvanlara sevgi ve merhametle davranılması gerektiğini söyledi.

manın İslam dininin de öğretilerinden biri olduğuna işaret etti.

Soğuk kış günlerinde gıdaya erişemeyen sokak hayvanlarının beslenebilmesi için harekete geçtiklerini anlatan Doğan, "Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek olmak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik. Özellikle bu etkinliğimize katılan ilköğretim çağındaki öğrencilerimizin hayvanlara karşı sevgi bağını güçlendirmeyi ve onlara karşı sorumlu oldukları bilincini vermeyi hedefledik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA