TÜGVA'dan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

Ulu Cami önünde bir araya gelen TÜGVA üyesi gençler ile vatandaşlar, Cemil Meriç'in "Kıyasıya bir savaştı bu, Haç'la Hilal'in/Batı'yla Doğu'nun, imanla inkarın savaşı" beytinin yazılı olduğu pankartlar açtı.

Vakfın Kütahya Şubesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, burada yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi'nde son günlerde yaşananların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin menfur bir sapkınlık alametiyle tahkir edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Ebeoğlugil şunları kaydetti:

"28 Şubat sürecinde ve sonrasında türlü zulümlere imza atmış, bu yasakçı zihniyetin kini, tekrar nüksetmiş ve bu sefer biz Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama'yı tahkir etme gayreti içerisine girmiştir. Her fırsatta düşünce, fikir ve inanç özgürlüğünden bahseden güruh, bu hakaretin karşısında duran öğrencilere yönelik fişleme kampanyası başlatarak cesaretin, saygının ve hoşgörünün sefaletini yaşamaktadır. Bu tahkir edici davranışın karşısında elif gibi dimdik duran kardeşlerimizin yanında olduğumuzu alenen ifade ederken İslam'a ve Müslümanlara kin besleyen herkesin karşısında olduğumuzu da beyan ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan