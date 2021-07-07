Tügva'da tek adaylı genel kurul

Tügva Bursa Olağan 3'üncü Genel Kurulu Tayyare Kültür Merkezinde Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

Tügva Bursa Olağan 3'üncü Genel Kurulu Tayyare Kültür Merkezinde Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

Ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma hayatına kadar gençliğin olduğu her yerde faaliyet gösteren Tügva birlik ve beraberliğinin nişanesi olarak bayramlaşma havasında genel kurulunu gerçekleştirecek. 20 bin üzerinde genç üyesi bulunan Bursa'nın en büyük gençlik Sivil toplum kuruluşu olan Tügva'nın

3'üncü kez düzenlenecek olan genel kurulunda genç üyeler bir araya gelecek. Tek adayın bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Mehmet Fatih Kaya'nın yeniden başkan olması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı