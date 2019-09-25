TÜGVA'da görev değişikliği

25.09.2019 15:42

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Temsilciliğinin 3. Olağan Genel Kurulu'nda göreve seçilen Mahmud Tekin, il temsilciliğini Serkan Gündüz'den devraldı.

Vakıftan yapılan açıklamada, genel kurul TÜGVA Şehristani Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Konferans Salonunda yapıldı. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk ile çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede, temsilciliğin faaliyet ve çalışmaları hakkında brifing verildi.

Göreve seçilen Tekin, yeni dönemde yapacağı faaliyet ve projelerin sunumunu gerçekleştirdi.

Mahmud Tekin, yaptığı konuşmada, yeni dönemde Gaziantep'in gençlerine daha çok dokunacaklarını dile getirdi.

Gençlerin ruhsal, kişisel gelişimine destek ve manevi dünyalarına daha çok dokunarak toplumsal değerleri daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"İlimizdeki ortaokul ve liselerde gençlerimizin geleceğine yön verecek etkinlik ve programlar yapacağız. Üniversitemiz ile yapacağımız ortak programlar ile TÜGVA'yı gençliğimiz için cazibe merkezi haline getireceğiz. Çalışan gençliğin iş hayatındaki sorunlarıyla başa çıkacak, kariyerlerinin gelişiminde yardımcı olacak eğitim ve destekler vereceğiz."

Tekin başkanlığındaki yeni yönetimde, Hakan Bozgeyik teşkilatlanma koordinatörlüğüne, Mehmet Tiryaki idari ve hukuki işlemler koordinatörlüğüne, Ahmet Kendirci mali işler kaynak geliştirme koordinatörlüğüne, Sertaç Koska medya iletişim koordinatörlüğüne, İbrahim Uyan çalışan gençlik koordinatörlüğüne, Hacer İktu kadın ve aile koordinatörlüğüne, İsa Tabur spor koordinatörlüğüne, İbrahim Ararat lise koordinatörlüğüne, Halil Deştiler ortaokul koordinatörlüğüne getirilirken eğitim koordinatörü Yaşar Ekin, üniversite koordinatörü Lokman Öztürk, elektronik raporlama koordinatörü Turgut Sönmez oldu.

Kaynak: AA