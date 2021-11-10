TÜGVA, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak hakkında suç duyurusunda bulunacak

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Manisa İl Başkanı Osman Güreser, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak'ın vakıflarına yönelik sözlerini yargıya taşıyacaklarını söyledi.

TÜGVA Manisa İl Temsilciliği ve Milli İrade Platformu, Fatih Parkı'nda ortak düzenledikleri basın açıklamasıyla, Arcak'ın TÜGVA'ya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

TÜGVA Manisa İl Başkanı Osman Güreser, Arcak'ın açıklamalarının iftira ve yalanlarla dolu olduğunu savundu.

Hedefin sadece TÜGVA olmadığını vurgulayan Güreser, şöyle konuştu:

"Asıl hedefleri vatan ve millet için çalışan tüm teşkilat ve STK'lardır. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, vakfımızla ilgili iftiralarda bulundu. Gençlerimizin eğitim, spor, kültür ve sanatta gelişimi için çalışan vakfımıza iftiralarla niteleme hadsizliğinde bulunan CHP ilçe başkanının bu iftirasının en ağır şekilde cezalandırılması için her türlü hukuki girişimde bulunacağız. Mahkemede hesaplaşacağız. Adalet önünde algılar değil adalet kazanacaktır."

Milli İrade Platformu Başkanı Recep Özgüvenç de CHP'li Arcak'ın, "TÜGVA gibi milli ve manevi değerleri geliştirmek, yaşatmak için mücadele eden bir STK"yı, FETÖ'ye benzetmesinin vicdansızlık olduğunu belirtti.

Özgüvenç, "Bu durum, sadece dikkatleri başka tarafa çekerek kendi çirkinliklerini örtme çabasından başka bir şey değildir. Bizler Milli İrade Platformunu oluşturan STK'lar olarak bu tutumu necip milletimizin takdirine havale ediyor ve bu iftiraların yargı önünde karşılıksız kalmayacağına inandığımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.