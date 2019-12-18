TÜGVA çalıştayında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

18.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:52

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğü organizasyonunda genç nesillere yeni fikirler katmak adına hazırlanan Genç Türkiye Kongresi Çalıştayı'nda, Yalova'dan dereceye giren 5 öğrenciye ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, TÜGVA Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen kongreye Yalova'dan katılan ve dereceye giren 5 öğrenciyi makamında kabul etti.

Liyakat sahibi gençlerin keşfedilmesi için böyle platformların oluşturulmasının yararlılığını vurgulayan Tosun, gençlerin fikirleriyle yeniliklere imza atacağını ve icatlar çıkaracağına inandığını belirtti.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Edib Özyılmaz da gençlere yeni fikirler ve bakış açısı kazandırmak adına çalıştay gerçekleştirdiklerini aktardı.

Özyılmaz, "Amacımız gençlerin çeşitli konularda fikir ayrılığına düşmesinden ziyade, birbirlerinden bir şey öğrenmesidir. Bu programımızda da gençler farklı konularda tartışarak birbirlerine çok şey kattılar. Bizler istiyoruz ki bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler genç nesillerin her daim hazır olduğu konular olsun. Bizlere desteklerini esirgemeyen Genel Merkezimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.



Tosun, Türkiye ikincisi olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Derya Doğru ile dereceye giren Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Nur Güzelderen, Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Seyit Can Şaşmaz, Şehit Zeynep Sağır İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esma Batmaz ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencisi Mervenur Simay Başaran'a sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA