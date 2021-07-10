TÜGVA Bursa Temsilciliği'nin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Gerçekten omuzlarımızdaki yükün, Fatih Sultan Mehmet'in yükünden daha hafif olmadığı şuuruyla, Allah rızası için kapı kapı dolaşarak, gençlerimizle ilgilenerek 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda canla, başla ve aşkla çalışmaya...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Gerçekten omuzlarımızdaki yükün, Fatih Sultan Mehmet'in yükünden daha hafif olmadığı şuuruyla, Allah rızası için kapı kapı dolaşarak, gençlerimizle ilgilenerek 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda canla, başla ve aşkla çalışmaya hep birlikte gayret edelim." dedi.

Eminoğlu, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Bursa Temsilciliği'nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 6 yıldan bu yana kutlu bir yürüyüşün içinde olduklarını söyledi.

Samimiyet ve gayretle yollarına devam ettiklerini belirten Eminoğlu, 81 ilde, 520 ilçede faaliyet yürüttüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmayı hatırlatan Eminoğlu, "Ayasofya'nın açıldığı gün sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, bırakın Türkiye'yi dünya tarihinde bir manifesto niteliğindedir. Bu konuşmayı, özellikle Ayosafya'nın dirilişi kısmını ezberlemenizi rica ediyorum. Bu sözler sıradan sözler değildir. Bilinçli, anlamlı ve hedef kapsayan, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda bu gençliğe verdiği en büyük vizyon ve misyondur." diye konuştu.

Eminoğlu, gençliğin olduğu her alanda çalışma yürüttüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki en yakın zamanda Ayasofya'dan, Karabağ'dan, Kıbrıs'tan sonra Kudüs'ün Filistin'in, Gazze'nin kurtuluşuna şahit olacağız. Buna yürekten inanıyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı azimli ve gayretli şekilde sürdürme hedefindeyiz. Yaptığımız çalışmaları 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' düsturuyla tüm coğrafyayı düşünerek yapmamız lazım. Gerçekten omuzlarımızdaki yükün, Fatih Sultan Mehmet'in yükünden daha hafif olmadığı şuuruyla, Allah rızası için kapı kapı dolaşarak, gençlerimizle ilgilenerek 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda canla, başla ve aşkla çalışmaya hep birlikte gayret edelim."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gençlere yatırım yapmanın önemine değinerek, "Teknolojinin bu denli çıldırdığı, tehlikelerin fazla fazla olduğu günümüzde genç kardeşlerimizi bu çatı altında bir araya getirmek çok kolay değil. Bu güzelliklerde emeği olan kim varsa yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eski bakanlardan Faruk Çelik de gençlerin yeteneklerini daha çok geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Saygı ve sevgi kavramlarını içinde barındıran bir gençlik olmalı. Önce ahlak ve maneviyat bayrağını hiç yere indirmeyecek bir gençlik olmalı. Uzağı gören ve tuzağa düşmeyen bir gençlik." dedi.

AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Atilla Ödünç de katılanları selamlayan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda mevcut başkan Mehmet Fatih Kaya yeniden başkanlığa seçildi.

Toplantıya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca