TÜGVA Bursa Temsilciliği'nden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜGVA Bursa Temsilciliği'nden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
TÜGVA Bursa Temsilciliği'nden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Temsilciliği, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Temsilciliği, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

TÜGVA Bursa Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, meşru devlet ve millet iradesine, 28 Şubat artığı zihniyetin açıkça başkaldırışı olan bazı amirallerin bildirisini, Türkiye gençlerinin kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Eski Türkiye heveslileri bilsinler ki artık yeni ve güçlü Türkiye vardır. Türkiye'nin gençleri de devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın dimdik yanındadır. Boşa kürek çekenlerin, kaos hevesleri de kursaklarında kalacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu
Magazin Bahar Candan Berrak Tüzünataç Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TÜGVA Bursa Temsilciliği'nden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 20:40:03. #1.15#
title