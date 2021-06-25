TÜGVA Bursa şampiyon
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TÜGVA Bursa şampiyon

TÜGVA Bursa şampiyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi tarafından Kocaeli Kefken'de düzenlenen lise kampında TÜGVA Bursa lise koordinatörlüğü futbol ve tenis takımı düzenlenen turnuvalar da şampiyon oldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi tarafından Kocaeli Kefken'de düzenlenen lise kampında TÜGVA Bursa lise koordinatörlüğü futbol ve tenis takımı düzenlenen turnuvalar da şampiyon oldu.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu Kampta gençlerle bir araya gelerek sohbet etti ve ödüllerini takdim etti.

TÜGVA Bursa Liselerden sorumlu il başkan yardımcısı Alican Göç; "Dünya salgınla birlikte zor bir dönemden geçiyor, Bizler Tügva Bursa ailesi olarak gençlerimiz için salgın döneminden daha az etkilenmelerini hedefleyerek sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel tüm çalışmalarımızı planlı şekilde gerçekleştirmekteyiz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek liseli kardeşlerimizle sokak hayvanlarını düzenli beslemeye gayret ediyoruz. Medeniyet Kürsüsü programımızla da gençlerin kendilerine kürsü de yer buldukları online programlar gerçekleştiriyoruz. Gençlerin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaparak onların geleceklerini inşa etmelerinde öncülük ediyoruz. Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu Kocaeli Kefken Kampımız da diğer illerdeki liseli kardeşlerimizle kaynaşmamız ve tüm illerde ortak proje ve çalışmalar yapmamız açısından oldukça değerliydi. Tabi ki bu kampta düzenlenen futbol ve tenis turnuvalarında gençlerimizin şampiyon olmaları bizleri hem gururlandırmış, hem de gayretli çalışmalarımızın güzel sonuçlar ortaya çıkarttığını bir kez daha göstermiştir. Bu projelerin hayata geçmesi açısından bizlere olan desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen İl Başkanımız Mehmet Fatih Kaya ve TÜGVA Bursa ailesine çok teşekkür ediyorum. Gençler için yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin de sosyal sorumluluk projelerinde ve gönüllü çalışmalarda daha fazla rol üstlenmesini bekliyoruz, çünkü onlara inanıyoruz. Geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimiz bu projelerde sorumluluk aldıkça ülkemiz adına güzel çalışmalar üretmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

TÜGVA Bursa şampiyon
TÜGVA Bursa şampiyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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