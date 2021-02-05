TÜGVA Bursa Başkan Vekili Murat Atlı: Devletimizin yanındayız

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Başkan Vekili Murat Atlı, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara tepki göstererek, "Rektörlük bahanesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılan, sonra terör örgütlerinin kullanışlı malzemesi haline dönüşen provokasyona karşı, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, devletimizin ve polisimizin yanındayız" dedi.

TÜGVA üyesi bir grup genç, Ulu Cami'de sabah namazı kıldı. Ardından da Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Ellerinde döviz taşıyıp, slogan atan gençlere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık eşlik etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Başkan Vekili Murat Atlı yaptığı açıklamada, "Biz farklı fikirlere sahip, farklılıklarımızı zenginlik gören gençleriz. Ama hiçbir zaman ayrıştırmanın, ötekileştirmenin tarafı değiliz. Hiçbir zaman vandalizmin, provokasyonun yanında değiliz. Biz mühendisiz, avukatız, akademisyeniz, hakimiz, bilim adamıyız. Ama hiçbir zaman devletimizin karsısında, menhus ve menfurların yanında değiliz Bursa gençliği olarak. Rektörlük bahanesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılan, sonra terör örgütlerinin kullanışlı malzemesi haline dönüşen provokasyona karşı, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, devletimizin ve polisimizin yanındayız. Terör örgütlerinin provokasyonu karşısında, her türlü sağduyunun gölgesinde, Anadolu olmanın şuuruyla hareket edeceğimizi bildiriyoruz" dedi.Atlı, sözlerine şöyle devam etti: "Genciz ve sizin gibi düşünmüyoruz. Kalemde kelamda ve sandıklarda cevabımızı veriyoruz. İtirazı olanların eylemlerini yapma özgürlüğünü savunurken, eylem yapmanın devlete katil diyerek, fişleme yaparak, yakarak ve yıkarak olmayacağını biliyoruz. Bu toprakların irfanıyla mayalanmış Bursa Gençliği olarak biz, devletimizin, polisimizin yanındayız" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından gruba çorba ikram edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı