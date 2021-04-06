TÜGVA Batman İl Başkanlığından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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TÜGVA Batman İl Başkanlığından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
TÜGVA Batman İl Başkanlığından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman İl Başkanlığı bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman İl Başkanlığı bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

TÜGVA Batman İl Başkanı Muhammet Onutçu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatarak, "15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller bir gece vakti toplanıp milletin iradesine karşı açıklama yapma cüreti ve hadsizliğini yapmıştır. " dedi.

Sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetinde olduklarını ifade eden Onutçu, "Her zaman milletin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref kabul ediyoruz. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz, hodri meydan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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