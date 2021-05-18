TÜGVA Ardahanlı çocukları bayram hediyesiyle sevindirdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlattığı proje kapsamında Ardahan'daki 400 çocuğa bayram hediyesi verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlattığı proje kapsamında Ardahan'daki 400 çocuğa bayram hediyesi verdi.

Çocukların bayram sevincini ve heyecanını yaşamalarını hedefleyen TÜGVA ile UID, Avrupa'dan 11 ülke ve 33 bölge ile Türkiye'den 33 ilin kardeş ilan edildiği bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Ardahan merkez ile ilçelerinde yetim ve öksüz, şehit ile gazi yakını, hastanede tedavi gören çocuklar başta olmak üzere 400 çocuğa, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un ortak bayram tebrik kartı ve hediyeler verildi.

TÜGVA Ardahan İl Temsilcisi ve AK Parti Ardahan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun proje kapsamında Ardahan'ın kardeş şehrinin Fransa'nın Bordo şehri olarak belirlendiğini belirterek, "Hedef, Türkiye geneli 15 bin gence ulaşmak ama sanırım bunun çok üstüne çıkacağız. Yaptığımız ziyaretlerde Gönül Köprüsü Programı hakkında bilgi veriyoruz. Yasaklar dolayısıyla evlerde sıkılan genç kardeşlerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh