TÜGVA Antalya'nın 2'nci Olağan Genel Kurulu yapıldı

24.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:30

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya temsilciliği 2'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) 19'uncu Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplantıda, vakıf temsilciliği tarafından yapılan çalışmalar ve planlamalar anlatıldı.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer, Türkiye genelinde teşkilatlanarak büyük bir aile olduklarını kaydetti.

TÜGVA Antalya Temsilcisi İbrahim Dağlı ise 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecek gençleri yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Faaliyet raporunun sunulmasının ardından seçime geçildi. Seçimde, İbrahim Dağlı ile yola devam etme kararı alındı.

Kaynak: AA