TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Hacımustafaoğlu güven tazeledi
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TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Hacımustafaoğlu güven tazeledi

TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Hacımustafaoğlu güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu'nda Metehan Hacımustafaoğlu yeniden temsilci seçildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu'nda Metehan Hacımustafaoğlu yeniden temsilci seçildi.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurulu'na, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA Genel Başkan Yardımcıları, gaziler ve davetliler katıldı.

Mehteran gösterisi ve Grup Aksiyon konseri ile başlayan genel kurulda konuşan protokol üyeleri, görevine devam eden Metehan Hacımustafaoğlu'na ve yönetimine başarılar diledi.

Genel Kurul'da konuşan Hacımustafaoğlu, Türkiye'nin gençliği için çıktıkları yolda, her geçen gün büyüyen kocaman bir aile olduklarını belirterek, "TÜGVA ailesi olarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygı, paylaşım ve hassasiyet ilkelerini benimsemiş, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, ceddini bilen ve sayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, hasılı, Asım'ın nesli gibi nesiller yetiştirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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