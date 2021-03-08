TÜGVA, Aliağa'da şehitler için lokum dağıttı
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TÜGVA, Aliağa'da şehitler için lokum dağıttı

08.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:38
TÜGVA, Aliağa'da şehitler için lokum dağıttı

TÜGVA Aliağa İlçe Temsilciliği Lise Koordinatörlüğü, şehitler için lokum dağıttı.

TÜGVA Aliağa İlçe Temsilciliği Lise Koordinatörlüğü, şehitler için lokum dağıttı.

TÜGVA Aliağa İlçe Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Demokrasi Meydanında toplanan TÜGVA üyeleri, şehitler için dua etti.

Daha sonra vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aliağa İlçe Lise Koordinatörü Berkan Alkan, milletin bekası ve geleceği için canını ortaya koyan şehitleri unutmayacaklarını belirterek, "Ülkemizi ve milletimizi her alanda savunan bir gençlik yetiştirme gayretinde olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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