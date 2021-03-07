TÜGVA, Aliağa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu
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TÜGVA, Aliağa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu

07.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:24
TÜGVA, Aliağa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu

TÜGVA Aliağa İlçe Temsilciliği, Karakuzu Ortaokulu'nda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etti.

TÜGVA Aliağa İlçe Temsilciliği, Karakuzu Ortaokulu'nda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etti.

TÜGVA Aliağa İlçe Temsilciliği Ortaokul Koordinatörü Eray Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, dünya üzerinde iyi ve güzel olan her şeyi savunan vakıflarının hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulduğunu belirtti.

Bu doğrultuda bölgede maddi ve manevi ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirten Türkmen, "İhtiyaç sahibi bireylere yardım elini uzatmak bizlerin asli vazifelerinden birisidir. Bu gaye ile çıktığımız yolda hayırsever büyüklerimize minik yürekleri sevince boğduğu, giyecekleri gönderdiği için teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul idarecileri de öğrencilere yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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