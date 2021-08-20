TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliğine Recep Tepe seçildi

Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman 3. Olağan kongresinde Recep Tepe başkanlığa seçildi.

Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman 3. Olağan kongresinde Recep Tepe başkanlığa seçildi.

Adıyaman Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen kongreye TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, STK temsilcileri ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda mevcut Başkan İdris Toprak, yaş sınırından dolayı tekrar aday olmazken, Recep Tepe tek liste halinde girdiği seçimde başkanlığa seçildi.

TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, 3. Olağan İl Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Gençliği öne çıkarmak ve desteklemek için sürekli çalışıyoruz. 81 ilde 520 ilçede teşkilatlandık. Türkiye nüfusunun üçte birinin genç nüfus olduğunu unutmayarak bu aşkla bu heyecan ile ilk günkü motivasyon ile inşallah Türkiye satında bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Ayasofya'nın açıldığı gün Cumhurbaşkanımızın konuşması, bırakın Türkiye'yi dünya tarihinde bir manifesto niteliğindedir. Orada Cumhurbaşkanımız Türkiye gençliğine hedef verdi. Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisidir; diye konuştu. Eğer ben Müslüman genci olarak sabah namazıyla ilgili imtihanım varsa işe oradan başlamam lazım. Ben Müslüman genç olarak sabah namazını kılmamışım diğer tarafta Türkiye'yi kurtaracağım, İslam'ı kurtaracağım. Önce kendimizi inşa edeceğiz. Önce ahlak ve maneviyat düsturunu kendimize benimsetmemiz lazım. İnanıyoruz ki en yakın zamanda Ayasofya'dan, Karabağ'dan, Kıbrıs'tan sonra Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin kurtuluşuna şahit olacağız. Buna yürekten inanıyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı azimli ve gayretli şekilde sürdürme hedefindeyiz" dedi - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı