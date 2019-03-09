Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 hava savunma sistemine ilişkin "Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niçin aldığı, hangi şartlarda aldığı, ne şekilde kullanacağı açıkça ortadadır. Bu konunun, ne NATO'yla ne F35 projesiyle ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması programına katıldı.

Gençlerle birlikte önce 2023 hedeflerine ulaşıp ardından da 2053 ve 2071 vizyonlarını gençlere emanet edeceklerini belirten Erdoğan, kendilerinin o günleri göremeyeceğini ama gençlerin göreceğini söyledi.

Gençlere kendilerini küçümsememeleri gerektiğini bildiren Erdoğan, "Gençlik öyle büyük bir güç, öyle büyük bir ateştir ki onunla yeri gelir dünyayı değiştirir, yeri gelir dünyayı yakarsınız. Biz gençlerimizle ülkemizden başlayarak, tüm dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Salondaki gençlere, "Sizler de inanıyor musunuz?" diye soran Erdoğan, "Evet" yanıtı üzerine bu nedenle vizyonlarını geniş tuttuklarını ifade etti.

"Biz haklı olanın güçlü olduğu bir dünya düzeni istiyoruz"

Bugün Türkiye'nin sadece bölgesinin değil dünyanın yükselen gücü haline gelmesinde gençlerin çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şayet yeteri kadar gücünüz varsa üzerine bir de iman ve ahlak eklediğinizde bunu hayırlı hizmetlere dönüştürebiliyorsunuz. İmansız ve ahlaksız güç ise maalesef zulme, hoyratlığa, haydutluğa, pervasızlığa giden bir yola girebiliyor. Türkiye gücün hayırlı kullanımının örneği ise İsrail tam tersi bir örnektir. Biz güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya düzeni istiyoruz. Bunun için ne diyoruz? 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyoruz. Bunun için 'Kudüs, kırmızı çizgimizdir.' diyoruz. Bunun için Suriye'de güvenliğin ve huzurun sağlanması için çalışıyoruz."

"Mesele S-400 değil"

Türkiye kendi ayakları üzerinde yükselmeye başladıkça hakkı ve hakikati daha gür bir ses ve seda ile ifade etme imkanı bulduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bundan rahatsız olanlar, hala eski günlerdeki kendi gemilerini yürütmenin gayreti içindedir. Amerika'nın S-400'lerle ilgili tavrı bunun bir örneğidir. Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niçin aldığı, hangi şartlarda aldığı, ne şekilde kullanacağı açıkça ortadadır. Bu konunun, ne NATO'yla ne F35 projesiyle ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor. Peki, buna rağmen S-400 konusunda niçin ülkemizin üzerine böylesine hoyrat bir şekilde geliniyor? Çünkü mesele başka. Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Üzüntüyle belirtmek isterim ki ülkemizdeki birtakım çevreler de kimi alenen kimi el altından aleyhimizde estirilen rüzgarlara nefes veriyor, destek veriyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar beyhudedir. Türkiye istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere, pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir. Bugün bize S-400 aldığımız için böylesine yüklenenlerin, dün ülkemiz topraklarına teröristlerin roketleri, bombaları yağdığında mevcut sistemleri nasıl toparlayıp götürdüklerini biz unutmadık. İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de aklıselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz."

"İnsansız hava aracı istedik, dostlarımızdan ama ne yazık ki vermediler."

Erdoğan, "Biz insansız hava aracı istedik dostlarımızdan ama ne yazık ki vermediler. Silahlı insansız hava aracı istedik, 'Maalesef kongre müsaade etmiyor.' dediler. Ne oldu sonra? Şimdi biz insansız hava aracını, silahlı insansız hava aracını yaptık mı, yaptık. Şimdi daha da ileri modelini yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Şair Mehmet Akif Ersoy'un "Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak/Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak/ Ye's öyle bataktır ki düşersen boğulursun/ Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun/ Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar/ Me'yus olanın ruhunu, vicdanını bağlar/ Sahipsiz olan memleketin batması haktır/Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır." dizelerini okuyan Erdoğan, meselenin bu olduğunu anlattı.

"Elinizdeki imkanların kıymetini çok iyi bilin"

Gençlere hitaben, "Sizler sahip oldukça batmayacak olan bu vatanı inşallah her geçen gün daha da yükselteceğiz." diyen Erdoğan, Türkiye'de son 17 yılda, özellikle de son 6 yılda yaşananların gençler için paha biçilemez derslerle dolu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76 olan üniversite sayısının şu an 205'e ulaştığına, Türkiye'nin 81 ilinde üniversite bulunduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burslarımıza bakın, 45 liracık burs veriyorlardı, şimdi 500 lira burs veriyoruz. Nereden nereye? Bizim nesil her şeyi el yordamıyla öğrenmek, adeta ateşten gömlek giyerek tecrübeler edinmek zorunda kalmıştı. Siz öyle bir nesilsiniz ki aynı anda hem geçmişin hatıralarını hem geleceğin ışıltılarını görme imkanına sahipsiniz. Elinizdeki bu imkanların kıymetini çok iyi bilin. Ben sizlere güveniyorum. Bugün burada 'Karşımda kim var?' diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan 'Ben varım' diyen, dava ahlakının sahibi bir gençlik gördüğüm için Rabb'ime hamdediyorum."

Salondaki gençlere "Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyuyor muyuz? Surda mukaddes mi mukaddes bir gedik açıyor muyuz? Rüzgara 'Artık ne yandan esersen es.' diye meydan okuyor muyuz?" diye soran ve gençlerden "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "İşte bizim gençliğimiz, işte bizim geleceğimiz. İşte bizim en büyük hazinemiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere, yollarının hep açık olması ve zihin açıklığı temennisinde bulundu.

Notlar

Gençlik Buluşmasına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sonunda TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğu, Erdoğan'a tesbih ve Asr Suresinin yazılı olduğu bir levha hediye etti.

(Bitti)

Kaynak: AA