TÜGŞAV şehit oğlunun doğum gününü kutladı
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Batman, Güncel

TÜGŞAV şehit oğlunun doğum gününü kutladı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Batman Şubesi, terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yusuf Erin'in oğlu Yusuf Cevher'in doğum gününü kutladı.

19.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:23
TÜGŞAV şehit oğlunun doğum gününü kutladı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Batman Şubesi, terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yusuf Erin'in oğlu Yusuf Cevher'in doğum gününü kutladı.

TÜGŞAV, terör örgütü DEAŞ tarafından 1 Mayıs 2016'da Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda bir meslektaşı ile birlikte şehit olan Yusuf Erin'in oğlu Yusuf Cevher'in doğum gününü kutladı.

TÜGŞAV Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, şehit polisin oğlunu böyle bir günde yalnız bırakmadıklarını söyledi. Pekacar, "Salgının yaşandığı bugünlerde herkes evde babası ile vakit geçirirken, Yusuf Cevher ve onun gibi şehit çocukları, baba özlemini daha çok ve daha acı hissediyorlar. Biz ölmeyelim, daha çok yaşayabilelim diye, bizim için can veren şehitlerimiz, bizlere iki emanet bırakmıştır. Birincisi vatan, ikincisi aileleri. Bu iki emanete sahip çıkmak herkes için hem dini, hem de milli bir görevdir. Bizler TÜGŞAV ailesi olarak, kanımızın son damlasına kadar vatanımıza, son nefesimize kadar da şehitlerimizin ailelerine sahip çıkacağız. Bu kutlu yolculukta yükümüzü hafifleten herkesten Allah razı olsun" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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