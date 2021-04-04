TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar, Şırnak'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
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TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar, Şırnak'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar, Şırnak'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunarak, şehit ve gazi yakını ailelerle bir araya geldi.

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunarak, şehit ve gazi yakını ailelerle bir araya geldi.

TÜGŞAV Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Genel Başkan Yardımcısı Kasım Pekacar, Şırnak İl Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan ve beraberindeki heyet, il merkezi Cizre ve Silopi ilçelerinde şehit ve gazi aileleriyle buluştu. Cizre'de şehit yakınlarını ziyaret eden Aylar, burada ailelerle sohbet edip yanlarında oldukları mesajı verdi.

Daha sonra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret eden heyet, burada Vali Pehlivan'a gazilik nişanesi olan Türk bayrağı ve kalpak hediye etti. MHP Şırnak İl Başkanlığını ziyaret eden heyet, burada Genel Merkez MKYK Üyesi Beşir Tatar ve MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ile bir araya geldi.

Gazi Lokman Aylar ve beraberindekiler Silopi ilçesinde Bostancı köyüne gelerek Kıbrıs gazisi Abdi Türkan'ı evinde ziyaret ederek, KKTC muharebesinde verdikleri mücadeleden ötürü bütün gazilere teşekkür ettiğini belirtti.

Son olarak Şırnak merkezde TÜGŞAV Şırnak şubesinde şehit ve gazi yakınları ile bir araya gelen Aylar, Şırnak ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Aylar, terör örgütü PKK tarafından daha önce tahrip edilen il merkezi ve ilçeleri ziyaret ettiğini belirtti. Aylar, "Şu an gördüm ki devlet yeniden bir Şırnak inşa etmiş. Çok güzel çalışmış. Yeni evleriyle, yollarıyla Şırnak'ı eski halinden daha güzel. Terörün burada kaybolduğunu gördüm. Terör etkisinin kaybolduğunu gördüm. Bu ülkeye bedel ödeyen bir gazi olarak bu beni çok mutlu etti" dedi.

"Cudi Dağı semalarında şehitlerimizin kanıyla sulanmış şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız"

TÜGŞAV Şırnak İl Başkanı Mert Yiğit Türkan da bu süreçten sonra şehit ve gazi yakınlarına ulaşacaklarını ve onların sorunları ile ilgileneceklerini belirtti. Mert Yiğit Türkan, "TÜGŞAV Şırnak İl Başkanlığınca, ilk olarak şehit aileleri, gazi ve ailelerimize ulaşacağız. Onların nabzını tutarak iletişim bağlarımızı kuvvetlendireceğiz. Şehit aileleri ile gazi ve aileleri yanı sura il merkezi ve ilçelerinde bulunan yardıma muhtaç aileler ile gençlerimize yönelik ciddi çalışmalarımız olacak. Terörden arınan Cudi Dağı semalarında şehitlerimizin kanıyla sulanmış şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız. Bu çalışmalar kapsamında bizlere desteklerini sunan Genel Başkanımız Gazi Lokman Aylar'a ve tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım" diye konuştu. - ŞIRNAK

TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar, Şırnak'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar, Şırnak'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar, Şırnak'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar, Şırnak'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar, Şırnak'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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