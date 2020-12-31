Tuğrul Odabaş: Hayatımda şarkı yazdıracak değerli biri yok

Işın Karaca'nın eski eşi Tuğrul Odabaş, Dri mahlasıyla "Bilmiyorsan Öğreneceksin" adında bir şarkı yayınladı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Odabaş, şarkısındaki sözlerin eski eşine gönderme olduğu iddialarına cevap verdi:

"Bunca emeğin birine adanması saygısızlık değil mi? Bir kişiye şarkılar yazabilmek için öncelikle onun dünyanın en değerli ve özel insanı olması lazım. Vefalı, hakikatli, sevgi dolu, üzerine titrediğin, kıyamadığın, en kutsal duygularla bezenmiş biri olması gerekir. Benim hayatımda şu an öyle biri yok. İnşallah şarkılar yazacağım biri karşıma çıkar. O zaman da zaten size göğsümü gere gere söylerim. Bu mevzuyu burada kapatıyorum."

Müzisyen bir aileden geliyorum

Odabaş ayrıca şarkı söylemeye nasıl karar verdiğini şöyle anlattı: "Müzisyen bir aileden geliyorum, dayım aranjör… Ayrıca İstanbul gece hayatının en önemli mekanlarından Kemancı Bar'ın sahiplerinden Turgut Odabaş'ın oğlu olarak müziğin içinde büyüdüm. Sahnede birçok sanatçıya eşlik ettim. Yıldız Tilbe ve Emel Müftüoğlu'nun klibinde oynadım. İlk bestem 'Rüya'yı Bengü seslendirdi."

Kaynak: Hürriyet