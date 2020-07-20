Tuğrul Odabaş: Çok ağladım! Tuğrul Odabaş ve Işın Karaca'nın 3 yıllık evlilikleri 2019'da tek celsede anlaşmalı olarak sona erdi. Sürpriz ayrılık herkesi şaşırtırken en çok merak edilen de boşanma sebebi oldu.

& ;Işın Karaca'nın ayrılıktan kısa süre sonra Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlaması ise akıllara 'ihanet' iddiasını getirdi. Ayrılık hakkında sessiz kalmayı tercih eden Tuğrul Odabaş önceki Nişantaşı'nda görüntülendi. Biten evliliği hakkında konuşmamakta kararlı olduğunu dile getiren Odabaş, "Konuşunca haklı olmuyorsun. Türk örf ve annelerine göre ölenin arkasından konuşulmaz, karı-kocanın arkasından da konuşulmaz. Benim birçok cevabım olabilir, cevap verebilirim ama yapmayacağım. Geride küçük bir çocuk var. Sadece saygı duyarım, susarım!" Kaynak: Snob Magazin