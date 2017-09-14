Tuğluk'un Annesinin Cenazesi Tunceli'ye Ulaştı

Cezaevinde tutuklu bulunan eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi Tunceli'ye ulaştı.

Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluğun cenazesi Tunceli'ye geldi. Cenaze, Tunceli girişindeki Aktuluk köyünde Adana Mİlletvekili Meral Danış Beştaş'ında aralarında bulunduğu bir grup ve partililer tarafından karşılandı.