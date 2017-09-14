Tuğluk'un Annesinin Cenaze Törenindeki Olaylar

HDP Sözcüsü Osman Baydemir,

eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan olaylara ilişkin, "Cenazeyi mezarlığa götürmüş olduğumuz ana kadar bir tek sıkıntı, itiraz, uyarı yok. Ama cenaze mezarlığa ulaştığı andan itibaren önceden örgütlenmiş, planlanmış, hazır kıta haline dönüştürülmüş bir faşist grubun saldırısına maruz kaldık." dedi.



Baydemir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün eski milletvekili Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin İncek Mahallesi Mezarlığı'na defni sırasında yaşanan olaylar ve Ankara Valiliğince yapılan yazılı açıklamayı değerlendirdi.



Önceki geceden itibaren Hatun Tuğluk'un cenazesinin inançlarına uygun bir şekilde uğurlanması konusunda çaba içerisinde olduklarını ifade eden Baydemir, cenazenin İncek'teki mezarlığa götürüldüğü ana kadar her şeyin hukuka, ahlaka, insanlığa uygun, marazisiz bir şekilde sürdüğünü belirtti.



"Hatun annemizin söz konusu mezarlıkta defni, onun vasiyetiydi. Bizler o vasiyetin gereğini yerine getirmek için o mezarlığa gittik." diyen Baydemir, gündüz saatlerinde mezarlık başvuruları ve mezarlığın hazırlanma çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı.



Baydemir, "Cenazeyi mezarlığa götürmüş olduğumuz ana kadar bir tek sıkıntı, itiraz, uyarı yok. Ama cenaze mezarlığa ulaştığı andan itibaren önceden örgütlenmiş, planlanmış, hazır kıta haline dönüştürülmüş bir faşist grubun saldırısına maruz kaldık. ve bu saldırı 1,5 saat kesintisiz sürdü." diye konuştu.



Valiliğin, yaptığı yazılı açıklamada olaya ilişkin "sataşma" ifadesini kullanmasına tepki gösteren Baydemir, olayın bir sataşma olmadığını söyledi.



Hatun Tuğluk'un vasiyetini yerine getiremediklerini aktaran Baydemir, "Ey hükümet, ey devlet aklı, eğer bizim mezarımız ortak olamayacaksa, bizim sokaklarımız, şehirlerimiz nasıl ortak olabilir. Aynı mezarlıkta ölümüzü defnedemeyeceksek aynı nefesi nasıl teneffüs edebiliriz. Siz ne yaptığınızın, ne ektiğinizin ve ne biçtiğinizin farkında değil misiniz?" ifadelerini kullandı.



Bir yerden cenaze geçerken kimliğine, inancına, dinine bakılmadan ayağa kalkılıp huşu içinde beklenmesi gerektiğini belirten Baydemir, yaşanan olayı barbarlık olarak nitelendirdi.



Olay anında kimsenin gözaltına alınmamasını da eleştiren Baydemir, yapılanlara boyun eğmeyeceklerini söyledi.



Baydemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün olay yerine geldiğini belirterek, Soylu ile gece 03.00'e kadar süren bir telefon trafiği de sürdürdüklerini söyledi.