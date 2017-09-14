Tuğluk'un Annesinin Cenaze Törenindeki Olaylar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara ilişkin gerekli idari ve adli tahkikatlar ile gözaltı işlemlerinin başladığını bildirdi.



Soylu, Ankara Valiliğince düzenlenen toplu kampüs temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cezaevinde tutuklu bulunan eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara ilişkin soru üzerine Bakan Soylu, çıkan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Soylu, "Biz terörle mücadeleyi kararlılıkla yapmaya da devam edeceğiz ama bizim terörle mücadele etmemizin ana sebebi tektir, milletimizin ve ülkemizin birliği ve beraberliğidir. Bunu incitecek, buna halel getirecek ve bunu sorgulatacak bir davranış içerisinde olamayız ve bunu tasvip edemeyiz." diye konuştu.



Vefatın ardından defin işlemlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekenlerin yapıldığını ifade eden Soylu, şunları söyledi:



"Defin işleminin hemen akabinde gerçekleşen bu olaylar bizi üzmüştür. Hemen akabinde de Sayın Valimiz ile olay yerine intikal ettik. Ailelerle görüştük, üzüntümüzü ortaya koyduk, mümkünse orada defin olması lazım geldiğini de kendilerinden talep ettik. Ama olaylar çerçevesinde onlar da 'Bir değerlendirme yapalım' dediler, Tunceli'ye götürmek istediklerini söylediler. Biz de yaklaşık 3-4 saatlik bir süreçten, değerlendirmeden sonra Tunceli'ye gitmesi hususunda ailenin kararının yerine getirilmesi ve Tunceli'ye merhumenin götürülmesi konusundaki gerekli tedbirleri aldık."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak" ifadesinin temel felsefeleri olduğunu belirten Soylu, "Biz bunları biliyoruz. Tekrar üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda gerekli idari ve adli tahkikatlar da başladı, ilgili gözaltı işlemleri de başlamıştır" ifadesini kullandı.



Olayların organize olduğuna yönelik söylemlerin hatırlatılması üzerine Soylu, "Bu konuda şimdi öyle bir değerlendirmeyi yapmak, erken bir değerlendirme yapmak olur. Bizim devlet adamlığımızla da meselelere bakma anlayışımızla da örtüşmez. Onun için gerekli adli, idari tahkikatlar yapılsın ondan sonra bakılır." dedi. Soylu, olayla ilgili gözaltı olup olmadığı sorusuna "Var." karşılığını verdi.



Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da yaşananları kınadıklarını ifade etti.