Tuğla yüklü römork tarlaya devrildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktör şoförü, bir araca yol vermek isterken tuğla, kiremit ve inşaat malzemesi yüklü römorku tarlaya devirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktör şoförü, bir araca yol vermek isterken tuğla, kiremit ve inşaat malzemesi yüklü römorku tarlaya devirdi.

Kaza, Malkara - İshakça yolu üzerinde meydana gelen kazada, İshakça istikametine seyreden Halil Ergen, römorka yüklediği tuğla, kiremit ve inşaat malzemelerini Karamurat Mahallesi'ne indirmek için yola çıktı. Bir araca yol vermek isterken yolun dar olması nedeniyle traktöre bağlı römork tarlaya devrildi.

Kaza sonrası yol kenarına ve tarlaya saçılan tuğla, kiremit ve inşaat malzemeleri zarar gördü. Sürücü Halil Ergen, yolun bozuk olmasına yakınırken, imdadına arkadaşı yetişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı