Tuğla yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuğla yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Tuğla yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay dün 12.45 sıralarında Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 JB 037 plakalı kamyon ilçe merkezine tuğla nakliyesi yaptığı esnada rampa aşağı inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yüklü olması sebebiyle manevra kabiliyeti olmayan kamyon takla atarak yol kenarına düştü. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri araç sürücüsü ve yanındaki 3 kişiyi olay yerinde müdahalesinin ardından Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Kasada bulunan tuğlalar yola savrulurken, ekipler yolu kısa süreliğine araç trafiğine kapattı. Kazada yaralanan şahıslardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Tuğla yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
Tuğla yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
Tuğla yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
Tuğla yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
Tuğla yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Meral Akşener İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Şevval Sam Levent Yüksel
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuğla yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 14:41:25. #1.15#

title