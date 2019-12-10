Tuğkan'ın yeni single'ı "Kaç"
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Tuğkan'ın yeni single'ı "Kaç"

Tuğkan'ın yeni single'ı "Kaç", YouTube'da yayınlanan lyrics videosu ile birlikte 29 Kasım Cuma günü, Kahuna Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.

10.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:35
Tuğkan'ın yeni single'ı

"Kaç" hazırlıkları hızla devam eden ve parçalarının akustik versiyonları olarak yayınlanacak bir dizi single'ı içeren projenin ilki olarak dinleyici ile buluşuyor.

Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıda Tuğkan'a akustik gitarda Furkan eşlik etti. Kaydı Erekli/Tunç stüdyolarında yapılan şarkının mix ve mastering'i Mert Kasap tarafından yapıldı.

Kaynak: Bültenler
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