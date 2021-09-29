Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu

SİNOP (İHA) – Sinop'ta, SMA Tip 1 hastası Tuğkan bebek ve ailesine moral vermek amacıyla konvoy düzenlendi.

SİNOP (İHA) - SİNOP (İHA) – Sinop'ta, SMA Tip 1 hastası Tuğkan bebek ve ailesine moral vermek amacıyla konvoy düzenlendi.

Sinoplular tarafından SMA Tip 1 hastası Tuğkan bebek ve ailesine moral vermek amacıyla konvoy düzenlendi. Bugün 2 yaşına giren Tuğkan'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Eski otogar alanında toplanan vatandaşlar motosiklet ve araçlarıyla hareket etti. Sakarya Caddesi, Atatürk Caddesi ve Gazi Caddesi üzerinde "Hayat Bayram Olsa" eşliğinde ilerleyen kortej İskele Meydanı'nda mola verdi. Buradan Tuğkan Uraz Özkıdık ve ailesine verilen destek gösterildi. Tuğkan için hazırlanan pasta kesilerek 2 yaşına giren bebeğin doğum günü kutlandı. Pastanın mumlarını babası Coşkun Özkıdık ve alanda bulunan çocuklar, annesi Buket ve Tuğkan canlı yayında izlerken üfledi. Hep beraber söylenen 'İyi ki doğdun mutlu yıllar sana' ezgileri bebek ve ailesine dinletildi.

Etkinliğe katılan bir vatandaş, "Bugün Tuğkan'ın doğum günüydü. Ne yazık ki bir de ameliyatı çıktı. Tuğkan'ın acil ameliyata alınması gerekiyordu. Çok korkuyorduk. Tuğkan ameliyattan sapa sağlam ve daha güçlü çıktı. Biz de bugün Sinop halkıyla birlikte Tuğkan'ın doğum gününü kutladık" dedi. - SİNOP

Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu

Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu

Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu

Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Ebru Gündeş
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Mehmet Topal Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 10:06:43. #1.17#